Китай успешно тества първия си многофункционален безпилотен товарен самолет "Tianma-1000", който извърши дебютния си полет на 11 януари 2026 г., съобщи агенция Синхуа. Машината е разработена от Xi'an ASN Technology Group Co., Ltd., част от държавната корпорация China North Industries Group Corporation (Norinco).

"Tianma-1000" е проектиран като универсална платформа, която съчетава логистичен транспорт, аварийно-спасителни операции и доставка на материали. Според разработчиците това е първият китайски безпилотен самолет, способен да оперира ефективно в сложен високопланински терен, като същевременно поддържа изключително къс пробег за излитане и кацане (STOL).

Една от ключовите характеристики на "Tianma-1000" е възможността за бързо превключване между класически товарен транспорт и "въздушно десантиране на товари". Това позволява използването му както за снабдяване на отдалечени или труднодостъпни райони, военни операции и при спешни ситуации, където инфраструктурата е повредена или липсва.

Самолетът е разработен с фокус върху операции на голяма надморска височина, където разреденият въздух и трудните метеорологични условия поставят сериозни предизвикателства пред авиационната техника. Според китайските инженери системите за управление и конструкцията на машината ѝ позволяват стабилна работа именно в такива среди.

От Xi'an ASN Technology Group подчертават, че "Tianma-1000" е предназначен да разшири възможностите на Китай в сферата на безпилотната логистика, особено при бедствия, хуманитарни мисии и снабдяване на изолирани региони. Комбинацията от автономност, товарен капацитет и гъвкави режими на доставка го прави подходящ за военни, граждански и спасителни приложения.

Успешният първи полет се разглежда като важна стъпка напред за китайската авиационна индустрия и развитието на тежки безпилотни летателни апарати. Очаква се в следващите месеци да бъдат проведени допълнителни изпитания, насочени към разширяване на оперативния обхват и сертифициране на системата за реална експлоатация.

