В дългосрочен план изкуственият интелект (AI) носи огромен потенциал, но в краткосрочен план секторът показва всички белези на спекулативен балон, който е напът да се спука. Този анализ представя известният физик и влогър Сабине Хосенфелдер, която посочва пет тревожни знака, че настоящата еуфория около големите езикови модели (LLM) е достигнала своя предел.

Първият и най-категоричен знак е липсата на възвръщаемост от огромните инвестиции. Хосенфелдер цитира поредица от скорошни доклади, които рисуват обезкуражаваща картина. Проучване на Бюрото за преброяване на населението в САЩ за първи път от две години отчита спад във въвеждането на AI технологии в американските компании. Паралелно с това, доклад на Масачузетския технологичен институт (MIT) установява, че 95% от компаниите, внедрили генеративен AI, не са отчели измерима възвръщаемост. Консултантската фирма McKenzie допълва, че 80% от бизнеса не е видял положителен ефект. Всичко това кара анализаторската компания Gartner да обяви, че официално сме преминали "върха на хайпа" и навлизаме в "долината на разочарованието".

Вторият тревожен сигнал идва от един от най-хвалените случаи на употреба на AI - програмирането. Оказва се, че очакванията далеч надхвърлят реалността. Множество проучвания показват, че макар изкуственият интелект да генерира код бързо, той създава повече грешки и пробиви в сигурността, които изискват допълнителна работа. Най-новото изследване по темата от Meta разкрива, че големите езикови модели се провалят при изпълнението на дълги и сложни задачи, като в крайна сметка забавят програмистите, вместо да им помагат.

Като трети знак Хосенфелдер посочва предстоящата корекция на свръхинвестициите. Основният двигател на пазарния оптимизъм досега бяха няколко технологични гиганта като Google, Meta и Amazon. Доклад на Goldman Sachs обаче предупреждава, че тези компании са вложили огромен капитал в AI, който не се възвръща, и тази тенденция не може да продължи. Прогнозата е, че техните инвестиции скоро ще се забавят значително, което ще охлади общия пазарен ентусиазъм.

Четвъртият признак е, че за "AI балон" вече се говори открито, дори от най-големите играчи в сектора. Самият главен изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, признава, че инвеститорите като цяло са "прекалено развълнувани" от AI и че "някой ще се опари". Същевременно анализатори и инвеститори започват да се оттеглят. Бившият икономист от централната банка на Австралия Мартин Фимоски обяви, че е премахнал всички AI инвестиции от пенсионния си фонд, цитирайки опасения, че повечето мениджъри не разбират нито възможностите, нито ограниченията на технологията.

Петият и последен знак е сблъсъкът с физическите бариери - недостигът на центрове за данни и енергия. Според Goldman Sachs, свободните капацитети в центровете за данни са на рекордно ниски нива под 3%, а на най-търсените пазари са близо до нула. Нови мощности няма да бъдат налични преди 2028 г. Това ще оскъпи драстично обучението на модели и ще отреже достъпа на много нови играчи до сектора, влошавайки допълнително перспективите.

Въпреки мрачната краткосрочна прогноза, Хосенфелдер заключава, че тези препятствия са временни. Тя остава оптимист за бъдещето на AI, но предупреждава, че настоящата генерация технологии е само началото, а не крайният продукт, и инвеститорите трябва да бъдат предпазливи.

