Докато светът се дигитализира и изкуственият интелект се превръща в основен двигател на икономиката, нараства и невидимата цена на този прогрес - водата и електроенергията, които изчезват в полза на гигантските центрове за данни. Според разследване на The New York Times и данни на Synergy Research Group, над 60% от 1244-те най-големи центъра за данни в света вече се намират извън САЩ, а още 575 са в процес на изграждане.

Изкуственият интелект

В страни като Мексико, Ирландия, Южна Африка, Бразилия, Индия и Малайзия гражданите усещат реалните последствия - прекъсвания на водоснабдяването, електричеството и дори епидемии, свързани с липсата на питейна вода. В мексиканския щат Керетаро, където Microsoft, Amazon и Google строят свои кампуси, жителите страдат от все по-чести "блекаути" и воден режим, докато компаниите твърдят, че използват "минимални ресурси". Според активисти обаче ситуацията е довела до епидемия от хепатит и масови здравни проблеми, тъй като прекъсванията на водата възпрепятстват елементарната хигиена.

В същото време Ирландия се превърна в един от ключовите пазари за облачни услуги, но с цената на огромно енергопотребление - над 20% от цялата електроенергия на страната отива за нуждите на центровете за данни. Местните власти бяха принудени да наложат мораториум върху строителството на нови кампуси в Дъблин, след като енергомрежата достигна лимита си. Като компромис компаниите могат да изграждат собствени електроцентрали, често на изкопаеми горива - решение, което влиза в остър конфликт със зелените политики на ЕС.

Проблемът не е само в консумацията на ток. В Чили, Южна Африка и други държави водоносните запаси се изчерпват, а новите технологии за "рециркулация на вода", с които компаниите се хвалят, се оказват недостатъчни. Зад дъщерни фирми с малко известни имена гигантите като Google и Amazon крият реалния мащаб на своите операции, като в същото време получават данъчни облекчения, евтина земя и пълен достъп до ресурси.

Amazon се сдобива със собствен АЕЦ
Виж още Amazon се сдобива със собствен АЕЦ

По оценки на експерти, до 2035 г. центровете за данни ще консумират толкова енергия, колкото цяла Индия, а само един голям обект може да "изпива" хиляди кубически метра вода дневно. Екологичните движения в Европа и Латинска Америка вече се организират глобално, споделяйки стратегии и юридическа помощ - опитвайки се да покажат, че цената на цифровия прогрес не трябва да бъде плащана от обикновените хора.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30188
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21531
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5426
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9086
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3879
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1862
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3712
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1844