Компанията SpaceX, основана от Илон Мъск, отбеляза нов ключов етап в развитието на многократните космически полети. Фирмата реализира 600-тото успешно кацане на ракета от орбитален клас.

Постижението бе достигнато по време на изстрелване на ракета Falcon 9 с нова партида сателити Starlink. Мисията стартира на 19 април от базата "Ванденберг" в Калифорния.

"Falcon 9 кацна за 600-и път", съобщиха от SpaceX в социалните мрежи. Ракетата изстреля 25 сателита Starlink от Калифорния, преди да завърши 600-тото общо кацане на ракета от орбитален клас."

Ракетата излетя в 12:03 часа източноамериканско време. Около час по-късно тя успешно разположи 25 сателита в ниска околоземна орбита. Те са част от група 17-22 и увеличават общия брой на Starlink спътниците до над 10 275.

Осем минути след старта първата степен на ракетата, обозначена като B1097, се върна на Земята. Тя кацна върху плаващата платформа "Of Course I Still Love You" в Тихия океан. Това е осмото успешно използване на този конкретен ускорител.

Юбилейното кацане е част от серията постижения на компанията в областта на повторната употреба на ракети. SpaceX достигна 500 успешни кацания през септември 2025 година.

Последната мисия е 47-мото изстрелване на Falcon 9 за 2026 година и общо 630-то за компанията.

Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

