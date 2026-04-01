Американската компания SpaceX потвърди нов инцидент със свой сателит от мрежата Starlink, след като апаратът е претърпял "аномалия" и се е разпаднал на десетки фрагменти в орбита около Земята.

Случаят е регистриран на височина от около 560 километра, като по данни на компанията за космическо наблюдение LeoLabs сателитът Starlink 34343 се е разпаднал на "десетки обекти", засечени в близост до него след инцидента.

Според анализа на LeoLabs събитието вероятно е причинено от вътрешен енергиен проблем, а не от сблъсък с космически отпадък или друг обект. Поради сравнително ниската орбита се очаква фрагментите да навлязат в атмосферата и да изгорят в рамките на няколко седмици.

От SpaceX заявяват, че инцидентът "не представлява риск за Международната космическа станция, нейния екипаж или за предстоящото изстрелване на мисията "Артемида II" на НАСА. Компанията допълва, че работи активно за установяване на причината и ще предприеме необходимите мерки.

Това е втори подобен случай за последните месеци. През декември SpaceX съобщи за загуба на контрол над друг сателит, който също е освободил части в орбита след проблем с резервоара си.

Серията инциденти поставя отново въпроса за нарастващото количество космически отпадъци. Орбитата на Земята се запълва с останки от ракети и изведени от експлоатация сателити, докато SpaceX продължава да разширява своята мегаконстелация Starlink с хиляди нови апарати.

Според оценки в момента между един и два сателита Starlink навлизат в атмосферата и изгарят всеки ден - процес, който може да се ускори с разширяването на мрежата.

Учените предупреждават, че това може да има негативни последици за атмосферата, включително освобождаване на вещества, които влияят на озоновия слой.

Допълнителен риск представляват и възможните сблъсъци в орбита. Само седмица преди инцидента през декември сателит на Starlink е избегнал на косъм сблъсък с китайски апарат, като причината е била липса на координация между операторите.

ИЗБРАНО
