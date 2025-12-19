23067 Снимка: iStock by Getty Images

Австрия ще придобие 12 леки бойни самолета M-346F Block 20 от италианската отбранителна компания Leonardo в рамките на мащабно обновяване на военновъздушните си сили (Luftstreitkräfte). Новите машини ще допълнят и частично ще облекчат експлоатацията на изпитващите проблеми изтребители Eurofighter Typhoon.

Общата стойност на сделката е около 1,7 милиарда долара, като първият самолет се очаква да бъде доставен през 2028 г. В цената влиза и доставяне резервни части и оборудване, осигуряване на симулационни системи за пилоти, логистична поддръжка за период от шест години и обучение на технически персонал.

Вижте как изглежда M-346 >> >> >>

Според Leonardo, M-346F ще се използват както за охрана на въздушното пространство и територията на Австрия, така и за напреднало летателно обучение.

M-346 е двуместен самолет, първоначално разработен като напреднал учебно-тренировъчен реактивен самолет, но от години се предлага и в лека бойна версия. Конфигурацията Block 20 е изненадващо добре оборудвана за самолет от този клас.

Версията има AESA радар Grifo-E с активна фазирана решетка, системи за електронна защита и модерна авионика. Самолетът може да носи разнообразно въоръжение "въздух-въздух" и "въздух-земя", но при нужда може да се използва и изцяло като тренировъчна платформа. Максималното тегло на въоръжението е 3 000 килограма.

M-346F има максимална скорост от 1 090 км/ч.

Въпреки това, лекият изтребител има някои предимства пред австрийските Typhoon-и, които са с ограничени способности - нямат ракети "въздух-въздух" извън визуален обсег, нямат ударни способности "въздух-земя", а въпреки това поддръжката им е изключително скъпа.

На този фон M-346F, макар и подзвуков, разполага с модерна авионика и AESA радар, което го прави напълно достатъчен за повечето рутинни задачи по охрана на въздушното пространство.

Закупуването на Eurofighter Typhoon през 2002 г. се превърна в един от най-спорните военни договори в историята на Австрия. Сделката за 15 самолета (първоначално планирани 18) струва около 2 милиарда евро и беше съпътствана от обвинения в измами, корупция и подвеждане, включително съдебен иск срещу Airbus.

Още през 2017 г. Австрия обяви намерение да се откаже от Typhoon, тъй като модернизацията им би струвала повече от замяната им. Интересното е, че през 2020 г. именно Зелената партия предложи Typhoon и Saab 105 да бъдат заменени с M-346.

Като неприсъединила се към НАТО държава, Австрия не може да разчита на съюзническа въздушна защита. Затова по-икономичен, но достатъчно способен лек боен самолет като M-346F е логичен избор.

Съществува и реална възможност в бъдеще Typhoon да бъде изведен от експлоатация без пряк заместник, оставяйки M-346F да поеме всички фронтови изтребителни задачи.

Пазарът за леки бойни самолети, базирани на учебни платформи, расте. Южнокорейският FA-50 вече има сериозен експортен успех, а M-346 постепенно се превръща от учебен самолет в многоцелева бойна платформа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.