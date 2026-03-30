Популярният месинджър Telegram категорично отхвърли информацията за сериозна уязвимост, която според някои публикации е позволявала хакване на потребителски акаунти. От компанията заявиха, че подобен сценарий е невъзможен и вероятно става дума за неправилно тълкуване от страна на специалист по сигурността.

Спорът започна, след като се появиха твърдения за критичен проблем, оценен с 9,8 от 10 по скалата CVSS - ниво, което предполага изключително висок риск. Според тези данни атаката е можела да се осъществи чрез специално създаден стикер, съдържащ злонамерен код, който да компрометира устройствата на потребителите.

От Telegram обаче са категорични, че подобен механизъм няма как да функционира в реална среда. Компанията подчертава, че всички стикери преминават през строга проверка преди да бъдат достъпни в приложението, което елиминира възможността за внедряване на опасен код.

Този случай отново показва колко чувствителна е темата за сигурността в комуникационните приложения и колко лесно може да се стигне до масова тревога при непотвърдена информация. В същото време подобни сигнали напомнят, че дори най-популярните платформи остават под постоянен контрол от страна на експерти и изследователи.

В крайна сметка, поне според официалната позиция на Telegram, потребителите нямат повод за притеснение - но дебатът около сигурността и прозрачността в дигиталните услуги продължава с пълна сила.

