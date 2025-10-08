11407 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Когато се появи преди две години, Ultimate серията на Huawei автоматично се превърна в едно от най-амбициозните носими устройства на пазара. Смарт часовникът се отличаваше с невероятна гъвкавост. Неговият изискан стил бе съчетан с професионални режими за голф, гмуркане, приключения на открито и дори екстремни спортове.

Оттогава досега Huawei добавиха редица премиум функции към своите часовници. Дизайн, батерия, здравни и спортни възможности - устройствата на марката винаги успяват да ни изненадат. Но навлизането на "ултимативните" способности на флагмана в по-достъпните модели доведе до нуждата от създаването на нов върхов часовник. Умно устройство, което да вдигне летвата за целия сегмент.

Стилен и красив, неуязвим и с футуристични възможности, които виждаме за пръв път в смарт часовник - новият Huawei Watch Ultimate 2 е тук!

В редовете по-долу ще научите какво може устройството и защо той е ултимативният смарт часовник на 2025 година.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Структура и дизайн

Да започнем с първите впечатления. С отварянето на кутията виждате изисканият и стилен дизайн на Ultimate 2.

Това, което обаче продължава най-силно да ме впечатлява в новия Ultimate, е дизайнът и качеството на изработката. Часовникът се предлага в син и черен вариант, като вторият е с някои червени елементи. По-дръзкият му стил ме накара да избера него, заради което днес ще разгледаме именно черния вариант.

Вижте как изглежда Huawei Watch Ultimate 2 >> >> >>

Той е вдъхновен от скални и планински елементи, а дисплеят му по подразбиране (който е изключително красив) е с огнени лава линии. По мое мнение черният модел е по-лесен за съчетаване с различни стилове, а споменатите по-горе червени елементи са тънка ивица под безела, под въртящият се бутон коронка и името на модела.

Осмоъгълният дизайн на рамката и точно степенуваните вдлъбнати участъци по безела допълват стила на часовника. Стил, излъчващ неподправена огнена сила сила. Каишката е от флуороеластомер или от титан. По-незабележима, но важна промяна в дизайна е въвеждането на нов механизъм за бързо освобождаване. Той прави смяната на каишките значително по-лесна.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Ultimate 2 има ултра-здрава метална рамка. Корпусът всъщност е от аморфен течен метал на циркониева основа с твърдо покритие. Безелът пък е изработен по специална нанокристална керамична технология, която се ползва от космическата индустрия. Към цялата тази комбинация е добавено и сапфирено стъкло върху предната част, което защитава 1,5-инчовия OLED дисплей. Опитайте се да драскате с нож и няма да откриете никакви драскотини по дисплея.

Ултимативната здравина на часовника дава проявление и във възможностите му - той издържа налягане от 20 атмосфери или потапяне под вода на 150 метра!

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

За самият дисплей трябва да знаете, че той е LTPO2 AMOLED. Това ще рече променяща се честота на опресняване и възможно най-живите и наситени цветове. Каква е максималната яркост ли? Цели 3500 нита - повече от флагмански часовници и дори смартфони на конкурентни марки. Това означава, че дори жаркото слънце в пустинята няма да е в състояние да влоши качествата му.

Да обобщим до тук - с класически, но дързък стил. С изкована в огън бронирана неунищожимост и с един превъзходен дисплей. Това е Huawei Watch Ultimate 2 на пръв поглед. А сега да започнем и с технологичните нововъведения.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

X-TAP сензор

Най-голямото надграждане е X-TAP сензорът отстрани. Той включва три основни сензора: ЕКГ, PPG (сензор за фотоплетизмограма) и сензор за налягане. Заедно те осигуряват по-бързо, по-точно и по-всеобхватно измерване на здравни показатели чрез докосване и натиск с пръст.

С натискане и задържане на сензора за няколко секунди бързо стартирате функцията Health Glance за цялостна проверка. След това часовникът генерира здравен отчет с до 11 показателя, като подробният доклад е достъпен в приложението Huawei Health.

Ще останете учудени колко детайлно са описани здравните ви показатели. Тук говорим за разтълкувана и добре обяснена електрокардиограма, която отнема секунди, а е изключително прецизна.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

За активности на открито, особено на голяма надморска височина, SpO² е изключително важен показател. Данните, измерени чрез X-TAP от върха на пръста, са забележително точни и сравними с професионална апаратура от висок клас.

Часовникът може да прави анализ на пулсовата аритмия, като своевременно предупреждава за А-фибрации и преждевременни удари. Освен това Ultimate 2 е незаменим помощник в изследването на здравето на съня. Часовникът разпознава сънна апнея.

Но грижите на Huawei Watch Ultimate 2 за нашето благоденствие не се изчерпват само със следенето на здравните показатели и спортната мотивация. Часовникът идва с първата "многомерна система за емоционално здраве", която може да разпознава 12 различни състояния на настроението - от концентрация и възбуда до тревожност и депресия. Данните се визуализират под формата на цветни цветя върху екрана:

Оранжево цвете - приятни емоции като щастие и вълнение

- приятни емоции като щастие и вълнение Тюркоазено цвете - неутрални състояния като фокус и концентрация

- неутрални състояния като фокус и концентрация Лилаво цвете - неприятни емоции като тъга и напрежение

За да направи преживяването по-позитивно, функцията включва и виртуални домашни любимци, които "общуват" с потребителя, напомнят за дихателни упражнения и помагат да се справи с моментите на стрес. Освен това системата насърчава потребителите да потърсят социална подкрепа или професионална помощ при нужда, като част от цялостен подход към менталното здраве.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Режим за гмуркане и комуникация под вода

Huawei Watch Ultimate 2 е най-професионалния смарт часовник за дълбоководно гмуркане. Дизайнерите са му осигурили изключително устойчива на вода структура, която позволява използване до 150 метра дълбочина.

Всъщност, това е първият в света смарт часовник за гмуркане на 150 метра със система за комуникация. Тя е базирана на специална мини-сонарна технология.

Ултимативният часовник на Huawei е първото носимо устройство, което позволява комуникация под вода. Сонарът може да изпраща съобщенията ви в обсег от 30 метра по същество да "пенсионира" традиционните жестове и светлинни сигнали. Защото е много по-лесно и информативно да прочетете на яркия дисплей какво ви казва вашия спътник под водата.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Ограниченията при подводната комуникация са много по-сериозни, отколкото на сушата или във въздуха. Електромагнитните вълни, на които се основава стандартната комуникация над водата, отслабват бързо във водата. Звуковите вълни са по-устойчиви под вода, макар и да пренасят по-малко информация. Затова Watch Ultimate 2, благодарение на малък сонарен модул, позволява бърза и предварително зададена комуникация чрез звукови вълни - далеч по-ефективна от електромагнитните или светлинните сигнали - и осигурява независима подводна връзка.

Повечето гмуркачи все още разчитат на примитивни методи за комуникация с партньорите си - като жестове, фенерчета или потупвания по обекти. Сега просто можете да добавите своите партньори за гмуркане в часовника (ако и те имат Watch Ultimate 2) и да започнете директна комуникация без допълнителни аксесоари.

Под водата е неудобно да чатите, затова часовникът поддържа над 50 предварително зададени съобщения - едно докосване и те се пращат. С яркия си екран, важните данни за гмуркане са видими и четливи само с един поглед, включително дълбочина, време, скорост, NDL и PO2 и други.

Huawei Watch Ultimate 2 има и функция за SOS под водата. В случай на спешност, SOS заявка ще бъде изпратена до партньорите Ви по гмуркане, като натиснете и задържите горния ляв бутон за 3 секунди. Съобщението може да бъде препратено веднъж от партньора Ви и да достигне до зони на разстояние до 60 метра.

Няма да срещнете друг смарт часовник на пазара, който да позволява всичко това.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

По-точно позициониране и навигация на открито

Благодарение на прецизното позициониране и точния мониторинг на надморската височина, Ultimate 2 е незаменимо оборудване за преходи и планински изкачвания.

В него дори може да качвате KML файлове на маршрути в секцията My Route на приложението HUAWEI Health. Това ви позволява лесно да правите преходи по пътеки, на които не сте били и на които сте напълно сам. Няма нужда да питате някого за упътване - часовникът ще ви води - просто вдигате китката си и виждате маршрута директно на Ultimate 2. Ако се отклоня от пътя, часовникът ви уведомява с гласова подсказка, че вървя в грешна посока.

Най-доброто на тази функция е, че вие ще знаете точно къде сте, дори да нямате никакво мобилно покритие. Надградената Sunflower система за позициониране ви разполага изключително точно по картата, която сте свалили преди прехода.

Ultimate 2 поддържа двулентова петсистемна навигация, включваща GPS, Glonass, Galileo, QZSS и BeiDou. Зрелите технологии и обновеният алгоритъм за позициониране значително намаляват явлението "GPS Drift" в среди със слаб сигнал.

Постоянната точност на GPS-а също е от полза за други спортове на открито, които изискват проследяване на маршрут и разстояние, като бягане и колоездене. С устройството ще знаете точно колко километра сте извървели, пробягали или карали с велосипеда. Отчитането на надморската височина също е на най-прецизно ниво.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

За любителите на спортовете на открито е създаден и режимът "експедиция".

Той е функционално подобен на режима за преходи - включва добавяне на маршрути, позициониране и навигация - но тук може да се маркират ключови точки по пътя (като важни ориентири), за да се гарантира безопасно придвижване и лесно връщане. Режимът "експедиция" е ексклузивен за серията Watch Ultimate. Внимание заслужава и голф-режимът, който включва над 17 000 мащабируеми карти на игрищата по целия свят.

Що се отнася до представянето му в проследяване на здравето и съня, заключението ми остава непроменено, то Huawei отново са първи пред останалите. Независимо дали става дума за новия X-TAP сензор, комбиниран със системата TruSense за по-изчерпателно и точно наблюдение, или за интеграцията на функцията Health Glance, която генерира мигновен отчет с 11 показателя, това са характеристики, които други смарт часовници трудно могат да предложат. Не без причинно Huawei се очертават като най-продаваната марка носими устройства за 2025 г.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Батерия и други екстри

Що се отнася до живота на батерията, напълно зареденият Ultimate 2 издържа около 5 дни при нормална употреба. Но ако тренирате ежедневно повече от един час, ще се наложи зареждане след около 4 дни. При непрестанно включен режим експедиция имате 40 часа. При най-лека и енергоспестяваща употреба може да изкарате с едно зареждане до 11 дена. eSim е наличен и в двата режима за пестене на енергия, така че не трябва да правите големи жертви.

Huawei Watch Ultimate 2 има поддръжка на eSIM - включително eSIM със самостоятелен номер. Това означава мобилни eSIM разговори без нужда от телефон.

Но Huawei са отишли по-далеч и са добавили AI шумопотискане. Изкуственият интелект нулира фоновия шум или вятъра, при което отсрещната страна ви чува кристално ясно.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Huawei Watch Ultimate 2 идва и с NFC функционалност, а това значи, че лесно може да плащате с китката си на всеки ПОС терминал. Безконтактно и удобно и без възможност да сте забравили картата си.

Часовникът идва и с по-мощната антенна система, която оптимизира сигналите интелигентно въз основа на сценариите за използване на мрежата за максимална производителност. Независимо дали става въпрос за eSIM разговори или навигация, тя осигурява бързи и стабилни връзки.

Ultimate 2 може да се ползва за слушане на музика при тренировки или за навигация в чужд и непознат град. От Watch AppGalery имате достъп до огрона колекция от приложения.

Huawei Watch Ultimate 2 се свързва еднакво добре с Android и с iOS. По този начин часовникът може да се ползва с всеки един смартфон на пазара.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

Ако търсите достатъчно, навярно ще намерите по-специализирани достойни конкуренти в отделни спортни категории, но ще ви бъде непосилно да откриете толкова многофункционален смарт часовник като Ultimate 2.

Той може изключително много, като същевременно запазва класическия стилен вид. Ultimate 2 се чувства еднакво добре на официални събития или на походи в най-дивите места на Родопите.

Бягане, походи, колоездене или къмпинг - той може да е незаменим спътник. Ако сте фенове на гмуркането в дълбоки води - часовникът може не просто да направи преживяването ви по-добро, но и при нужда да спаси живота ви с неговата SOS функция. Huawei Watch Ultimate 2 е източник на кураж и мотивация.

Huawei Watch Ultimate 2 вече е наличен в България на препоръчителна цена от 1799 лева за черната версия и 1999 лв. за синята, която идва с втора титаниева верижка в комплекта.

Умният часовник може да бъде открит в магазините на A1, Vivacom, Yettel, Технополис, Техномаркет, Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп.

Считано от 08.10. до 04.11.2025 г. часовниците от серията Huawei Watch Ultimate 2 ще се предлагат в комплект с Huawei FreeBuds Pro 4 и услугата Huawei Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Пълните условия за услугата са достъпни в приложението Huawei Health. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите.

Повече за Huawei Watch Ultimate 2 и това къде да го намерите може да научите ТУК >>>

