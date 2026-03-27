"Уикипедия" вече няма да допуска редакторите да създават или преработват статии с помощта на AI. Като мотив за забраната се посочва тенденцията материалите, генерирани с AI, да нарушават "няколко основни правила за съдържанието на енциклопедията".

На този етап промяната важи единствено за англоезичната версия на платформата и все пак оставя възможност за използване на AI в определени случаи. Сред тях е "предлагане на основна корекция" в текстовете, когато това "не добавя собствено съдържание".

Редакторите могат да използват AI и за превод на статии от друг език на английски, но са длъжни да спазват правилата на сайта, според които трябва да имат достатъчно познания по изходния език, за да потвърдят точността на превода.

В текста на новата политика на "Уикипедия" се отбелязва още, че стилът на писане на някои хора "може да бъде сходен със стила на голям езиков модел". Затова редакторите не бива да се опират само на "стилистични или лингвистични признаци", когато обосновават евентуални ограничения на нечии права за редактиране. В ръководството се препоръчва "да се взема предвид съответствието на текста с основните правила за съдържание и последните редакции на съответния редактор".

Последната промяна предизвика продължителни обсъждания сред редакторите, но в крайна сметка беше одобрена с преобладаващо мнозинство. Те стигнаха до извода, че новата политика "е насочена към явно проблематичните аспекти на използването на големи езикови модели, като в същото време оставя място за това, което се счита за добросъвестно използване".

От няколко месеца редакторите на "Уикипедия" се справят със статии, създадени от AI, което по-рано вече доведе до приемането от общността на нова политика, позволяваща "бързото изтриване" на лошо написани материали. Освен това е създаден и WikiProject AI Cleanup, инициатива, чиято цел е да противодейства на съдържание, написано от AI, и да подпомага другите в неговото разпознаване.

На 15 януари "Уикипедия" отбеляза юбилей, 25 години от стартирането си. За това време скромният сайт с около стотина страници се превърна в един от най-големите източници на знания в интернет. Днес в платформата са публикувани над 65 милиона статии на различни езици, които получават приблизително 15 милиарда прегледа месечно.

